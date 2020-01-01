Le panneau pour plan de travail est conçu pour résister à l’usage quotidien en cuisine, salle de bain ou espace professionnel. Il associe un support stable (particules, MDF, contreplaqué) à un revêtement stratifié ou mélaminé, offrant une surface durable, hygiénique et esthétique.

Disponible en nombreux décors (bois, béton, pierre…), il allie robustesse, facilité d’entretien et pose simplifiée. Retrouvez ici des plans de travail prêts à poser ou à usiner, avec leurs caractéristiques techniques détaillées.