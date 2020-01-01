Système et accessoire de pose pour plancher

Les systèmes et accessoires de pose pour plancher jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de planchers techniques, surélevés ou traditionnels. Ils garantissent la stabilité, la planéité et la durabilité de l’ensemble, tout en facilitant l’installation. Plots réglables, vérins, cales, profilés, rails de fixation ou bandes résilientes : chaque élément contribue à répondre aux contraintes du chantier, qu’il s’agisse d’absorber les irrégularités, d’optimiser l’isolation acoustique ou d’assurer une pose rapide et sécurisée. Que ce soit pour un bâtiment tertiaire, un local technique ou un espace résidentiel, ces accessoires permettent d’adapter la structure porteuse à la nature du sol et aux performances attendues. Parcourez cette page pour découvrir des solutions fiables destinées aux professionnels du bâtiment.