La plaque de propreté pour serrure protège la zone autour de la serrure contre les frottements, chocs et traces d’usure. Elle est utilisée pour renforcer visuellement et mécaniquement la surface de la porte, en assurant une finition nette. En acier, aluminium ou laiton, elle existe en diverses dimensions, avec ou sans perçage pour poignées. Esthétique et fonctionnelle, elle convient parfaitement aux installations neuves comme aux remplacements ou rénovations. Adaptée aux portes en bois, métal ou PVC, elle optimise la longévité de la serrure et améliore l’aspect global de l’ouvrant.