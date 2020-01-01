Plaque ou panneau en mousse polyuréthane
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Les plaques ou panneaux en mousse polyuréthane sont des isolants thermiques rigides très performants, utilisés pour l’isolation des murs, toitures, sols ou planchers. Leur faible conductivité thermique permet d’obtenir d’excellents résultats avec une épaisseur réduite. Faciles à poser, ils offrent aussi une bonne résistance mécanique et à l’humidité. Utilisés en neuf comme en rénovation, ces panneaux sont idéaux pour optimiser les performances énergétiques tout en préservant l’espace habitable.