Plaque, panneau de fibre de bois, fribagglo

Les panneaux de fibre de bois type fribagglo sont des solutions naturelles et performantes pour l’aménagement intérieur, l’isolation ou le support de revêtement. Constitués de fibres de bois compressées, ils offrent une bonne résistance mécanique, une densité homogène et une isolation thermique ou acoustique appréciable.

Ils sont particulièrement adaptés pour les cloisons, contre-cloisons, plafonds et doublages. Retrouvez ici des panneaux de différentes densités (souples ou rigides), classés selon leur usage et leurs performances.