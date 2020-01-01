Plaque, panneau de particules de bois replaqué

Le panneau de particules de bois replaqué associe la robustesse d’un support en particules à l’esthétisme d’un placage bois véritable. Il est particulièrement prisé pour l’agencement haut de gamme, le mobilier ou les revêtements muraux nécessitant une finition bois naturelle sans recourir au massif. Offrant une bonne stabilité et une facilité d’usinage, il est compatible avec les vernis, huiles ou cires de protection.

Sur cette page, retrouvez des panneaux replaqués dans une variété d’essences, formats et finitions, adaptés aux exigences esthétiques et techniques des projets professionnels.