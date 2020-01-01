Plaque, panneau de particules traitées contre le feu

Les panneaux de particules traités contre le feu sont conçus pour répondre aux exigences de sécurité incendie dans les ERP, les logements collectifs ou les aménagements publics. Grâce à un traitement ignifuge en masse ou en surface, ces panneaux retardent la propagation des flammes tout en conservant les qualités techniques du support bois : rigidité, facilité de découpe et compatibilité avec les revêtements.

Sur cette page, découvrez une sélection de produits certifiés selon les normes en vigueur (Euroclasse, M1…), adaptés aux parois, cloisons, plafonds ou mobiliers.