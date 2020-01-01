Plaque, panneau en acrylique, méthacrylate méthyle, plexiglas

Les plaques et panneaux en acrylique (métacrlylate de méthyle, Plexiglas®) sont plébiscités par les professionnels du bâtiment pour leur élégance, leur résistance et leur transparence cristalline. Légers et rigides, ils constituent une alternative performante au verre, avec l’avantage d’un gain de poids et une mise en œuvre facilitée. Utilisés pour les vitrines, éclairages, cloisons intérieures, habillages décoratifs ou protections, ces matériaux offrent une superbe transmission lumineuse, une excellente résistance aux UV et une durabilité remarquable.

Sur cette page, découvrez des plaques pleines, alvéolaires ou filmées, aux différentes épaisseurs et finitions (brut, anti-rayure, coloré, transparent). Chaque fiche technique renseigne la qualité optique, la résistance aux chocs, UV, la compatibilité avec les fixations et les modes de pose.

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