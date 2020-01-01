Plaque, panneau en plastique

Les plaques et panneaux en plastique constituent une solution polyvalente pour les chantiers professionnels, alliant légèreté, durabilité et facilité de pose. Fabriqués à partir de matériaux comme le PVC, le polycarbonate, l’ABS ou le PET, ils répondent aux besoins d’habillage, de protection, de signalétique ou de séparation d’espaces. Leur résistance à l’humidité, aux produits chimiques et aux intempéries les rend particulièrement adaptés aux environnements exigeants.

Sur cette page, découvrez une sélection de produits conçus pour le bâtiment et l’aménagement : plaques pare-vue, panneaux alvéolaires, panneaux composés, filmés ou profilés. Chaque fiche indique les épaisseurs, dimensions, propriétés mécaniques, finitions (brut, filmé, texturé) et méthodes de fixation.

Explorez les solutions listées pour choisir le panneau plastique répondant à vos contraintes techniques, esthétiques ou de performance, et assurer une installation durable et maîtrisée.