Plaque, panneau en polycarbonate

Les plaques et panneaux en polycarbonate constituent une solution technique de choix pour les professionnels du bâtiment cherchant un matériau à la fois léger, transparent et résistant. Ce polymère hautes performances est idéal pour les toitures, serres, verrières, cloisons, gardes-corps ou abris, grâce à sa résistance exceptionnelle aux chocs, sa protection UV intégrée et sa stabilité dimensionnelle dans le temps. Faciles à découper et à poser, ces produits offrent également une excellente isolation thermique et acoustique.

Sur cette page, découvrez une sélection de plaques pleines, alvéolaires ou microcellulaires aux formats variés, finitions et épaisseurs adaptées à différents usages. Chaque fiche technique détaille les performances en transparence, résistance mécanique, résistance aux UV, coefficient thermique et méthodes de pose recommandées.

Consultez les solutions proposées pour identifier le panneau polycarbonate le plus adapté à votre projet, en garantissant robustesse, confort et esthétique.