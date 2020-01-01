Plaque, panneau en polyester

Les plaques et panneaux en polyester sont des solutions techniques couramment utilisées dans le bâtiment pour leurs excellentes propriétés mécaniques, leur légèreté et leur résistance aux intempéries. Constitués de résine polyester armée ou non de fibres de verre, ces matériaux sont particulièrement adaptés aux applications de toiture, bardage translucide, habillage de façade, ou cloisonnement léger.

Ils offrent une bonne transmission lumineuse, une grande stabilité dimensionnelle et une bonne tenue aux chocs et aux agents chimiques. Sur cette page, retrouvez une sélection de produits en polyester, déclinés en plaques nervurées, ondulées ou lisses, et disponibles en différentes épaisseurs, finitions (translucide, opalin, coloré) et formats.

Chaque fiche détaille les performances techniques : résistance UV, température d’usage, compatibilité support, méthode de pose. Sélectionnez la solution la plus adaptée à vos besoins en construction légère, couverture ou aménagement industriel.