Plaque, panneau en polyéthylène, polypropylène

Les plaques et panneaux en polyéthylène et polypropylène offrent aux professionnels du bâtiment des solutions techniques polyvalentes pour des applications variées, tant en intérieur qu’en extérieur. Grâce à leur résistance à l'humidité, aux produits chimiques et à l'abrasion, ces matériaux sont utilisés pour les revêtements de sol temporaires, les protections de chantier, les bacs de rétention, les panneaux de signalisation ou les cloisons modulaires.

Fabriqués en PE ou PP, ces panneaux se distinguent par leur légèreté, leur robustesse et leur facilité de découpe ou d’usinage, répondant ainsi aux exigences de modularité et d’adaptabilité des chantiers.

Cette page propose une sélection de références adaptées à différents usages : plaques ondulées, tôles alvéolaires, feuilles planes ou panneaux structurés. Chaque fiche produit indique l’épaisseur, la densité, la résistance mécanique, les certifications (ex. alimentaire, industriel), ainsi que les préconisations de pose.

Parcourez les solutions disponibles pour identifier la plaque ou le panneau en polyéthylène ou polypropylène le plus adapté à vos besoins, et faites le choix d’un matériau durable, léger et performant.