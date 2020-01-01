Plaque, panneau en PVC

Les plaques et panneaux en PVC constituent une solution polyvalente et économique pour les professionnels du bâtiment, parfaitement adaptée aux usages intérieurs et extérieurs. Ce matériau synthétique, léger, résistant et facile à entretenir, est largement employé pour les revêtements muraux et de sol, les cloisons, les panneaux de signalisation, les bardages légers ou encore les protections de chantier. Sa bonne résistance à l’humidité, aux produits chimiques et aux UV en fait un choix fiable pour des ouvrages techniques et esthétiques.

Sur cette page, découvrez une sélection de produits en PVC : plaques pleines, alvéolaires, filmées ou texturées, disponibles en différentes épaisseurs et finitions. Chaque fiche technique détaille les dimensions, propriétés mécaniques, traitements de surface et recommandations de pose ou de fixation.

Consultez les références proposées pour identifier la plaque ou le panneau en PVC le plus adapté à vos projets, en alliant performance, durabilité et facilité de mise en œuvre.