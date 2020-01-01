Plaque, panneau, tôle, profilé en acier

Les plaques, panneaux, tôles et profilés en acier forment une solution robuste et polyvalente, répondant aux exigences des chantiers de construction, de structure et de couverture. Conçues en acier brut, galvanisé, prélaqué ou inoxydable, elles offrent une excellente résistance mécanique, une durabilité renforcée et une protection contre la corrosion. L’acier s’adapte à de nombreuses applications : bardage, toiture, charpente, façades ventilées ou habillages intérieurs et extérieurs.

Sur cette page, découvrez une sélection de produits professionnels : tôles nervurées, plaques sandwich, profilés U, L ou C, et systèmes de bardage complets. Chaque fiche présente les dimensions, traitements de surface, types de fixations compatibles et performances thermiques ou acoustiques. Comparez les références pour identifier les solutions acier adaptées à vos projets, qu’ils concernent la durabilité, la portance ou l’esthétique architecturale.