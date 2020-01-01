Plaque, panneau, tôle, profilé métallique

Les plaques, panneaux, tôles et profilés métalliques constituent une gamme fondamentale pour les applications de structure, de couverture, de façade ou d’habillage intérieur. Fabriqués en acier, acier galvanisé ou aluminium, ces éléments apportent robustesse, résistance aux intempéries et performance mécanique. Leur diversité de formats – tôles ondulées, profils de rive, panneaux sandwich métalliques – permet de répondre précisément aux besoins techniques et esthétiques des chantiers neufs ou de rénovation.

Sur cette page, accédez à une sélection professionnelle de solutions méticuleusement choisies pour leur qualité : chaque fiche décrit les dimensions, traitements de surface (galvanisation, laquage, prélaquage), fixations compatibles et valeurs thermiques ou acoustiques. Comparez les produits pour identifier la configuration idéale selon vos contraintes de portance, d’étanchéité ou de rendu visuel, et garantissez la durabilité et la performance de vos ouvrages métalliques.