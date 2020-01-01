Plaque, panneau, tôle, profilé en aluminium

Les plaques, panneaux, tôles et profilés en aluminium offrent une solution idéale pour allier légèreté, durabilité et esthétisme sur les chantiers professionnels. Ce matériau résistant à la corrosion, aux UV et aux intempéries s’impose dans les domaines de la façade, de la couverture, du bardage, ainsi que des revêtements intérieurs et des menuiseries. Grâce à sa modularité et sa faible densité, l’aluminium facilite le transport, la mise en œuvre et l’entretien, tout en garantissant une performance mécanique et thermique appréciable.

Sur cette page, découvrez une sélection de produits adaptés aux constructions neuves ou à la rénovation : tôles perforées, lame composite, panneaux alvéolaires, profilés techniques. Chaque fiche comporte les spécifications essentielles : épaisseur, format, finition de surface (anodisation, laquage, brossage), valeur thermique, compatibilité des fixations et méthode de pose.

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