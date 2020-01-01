Plastifiant pour béton

Les plastifiants pour béton améliorent la maniabilité du béton sans ajouter d’eau, ce qui optimise la résistance et la compacité du matériau. Utilisés pour faciliter la mise en œuvre, ils conviennent parfaitement aux chantiers nécessitant un béton fluide avec une bonne cohésion. Disponibles en version classique ou superplastifiante, ces adjuvants s’adaptent aux besoins des professionnels du BTP. Parcourez les solutions proposées pour un dosage précis et efficace.