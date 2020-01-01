Le plâtre à maçonner et de ragréage est conçu pour les travaux de montage, scellement, rebouchage ou correction de surface. Facile à mettre en œuvre, il permet de réaliser des cloisons, des calages de gaines, ou de rattraper des irrégularités sur murs et sols. Ce plâtre polyvalent offre une bonne adhérence, un temps de prise adapté aux travaux courants, et une résistance suffisante pour le second œuvre. Il convient aussi bien pour les interventions rapides que pour des rénovations intérieures plus techniques. Retrouvez ici des solutions professionnelles à base de plâtre à maçonner et de ragréage, adaptées aux chantiers les plus variés.