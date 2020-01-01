Le plâtre est un matériau incontournable dans les travaux de second œuvre, apprécié pour sa polyvalence, sa facilité de mise en œuvre et ses propriétés régulatrices d’humidité. Issu de la cuisson du gypse, le plâtre est utilisé pour la réalisation de cloisons, doublages, plafonds, moulures, enduits de finition ou scellements. Sa rapidité de prise, sa bonne adhérence aux supports et sa finition lisse en font un choix idéal pour les aménagements intérieurs. Disponible en poudre, en plaques ou en carreaux, le plâtre s’adapte à tous types de projets, du neuf à la rénovation. Il offre également une excellente résistance au feu, ce qui en fait un allié dans la protection passive des bâtiments. Retrouvez ici une sélection de solutions professionnelles à base de plâtre, pensées pour répondre aux exigences des métiers du bâtiment.