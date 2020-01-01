Le plâtre à mouler et à modeler est un plâtre à prise rapide, destiné à la création d’éléments décoratifs ou techniques en atelier ou sur chantier. Très fin, blanc et régulier, il permet de réaliser des moulures, corniches, rosaces ou objets techniques avec une grande précision. Le plâtre à mouler est apprécié pour sa maniabilité, son temps de durcissement rapide et la qualité de ses finitions. Il est aussi utilisé dans les domaines artistiques, l’éducation ou la fabrication de moules industriels. Facile à teinter et à poncer, ce matériau s’adresse aux professionnels de la décoration comme aux artisans spécialisés. Découvrez ici une sélection de plâtres à mouler et à modeler performants.