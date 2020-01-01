Le plâtre à projeter est conçu pour une application mécanique à l’aide de machines à projeter, facilitant le travail sur de grandes surfaces et réduisant le temps de chantier. Il est utilisé pour les enduits de mur et de plafond, en neuf comme en rénovation. Sa formulation spécifique assure une excellente adhérence, un bon lissage et une résistance adaptée aux supports traditionnels du bâtiment. Le plâtre projeté est prisé dans les logements collectifs, les bâtiments tertiaires ou les chantiers de rénovation rapide. Rapide à mettre en œuvre, il garantit aussi un rendu uniforme. Parcourez ici les solutions à base de plâtre à projeter pour vos travaux professionnels.