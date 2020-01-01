Le plâtre à très haute dureté est un matériau technique destiné aux applications exigeant une forte résistance mécanique, aux chocs et à l’usure. Idéal pour les lieux à fort passage (hôpitaux, écoles, couloirs), il est utilisé en enduit ou en montage de cloisons et de gaines techniques. Ce plâtre haute résistance combine une excellente tenue dans le temps, une surface dense et lisse, ainsi qu’une bonne résistance au poinçonnement. Il répond aux normes les plus strictes en matière de solidité et s’inscrit dans une logique de performance durable. Découvrez ici les produits à base de plâtre à très haute dureté pour vos environnements techniques.