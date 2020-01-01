Le plâtre-chaux associe les qualités du plâtre (rapidité de prise, confort d’application) et de la chaux (souplesse, perméabilité à la vapeur d’eau, durabilité). Ce mélange est idéal pour les enduits traditionnels, les rénovations de bâti ancien ou les travaux de finition respirants. Le plâtre-chaux est apprécié pour son confort thermique, sa compatibilité avec les murs anciens, et son esthétique naturelle. Il s’applique en intérieur, à la main ou à la machine, et permet des finitions variées selon les techniques utilisées. Retrouvez ici des solutions à base de plâtre-chaux pensées pour les artisans et entreprises spécialisés dans la rénovation patrimoniale ou écologique.