Le plâtre de préfabrication pour aggloméré est destiné à la fabrication d’éléments préfabriqués en plâtre renforcé, comme les carreaux, plaques ou composants techniques. Sa formulation spécifique permet un durcissement rapide, une grande homogénéité et une résistance mécanique élevée. Utilisé dans l’industrie de la construction, le plâtre pour aggloméré facilite la production de pièces robustes et stables, adaptées aux cloisons intérieures, plafonds ou solutions décoratives. Sa régularité de prise et sa compatibilité avec des moules industriels en font un choix idéal pour les professionnels de la préfabrication. Parcourez les solutions proposées pour choisir un plâtre de préfabrication adapté à vos besoins.