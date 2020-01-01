Le plâtre fin de construction est un matériau de finition destiné à lisser, enduire ou rattraper les surfaces murales et plafonds intérieurs. Sa finesse de grain permet une application précise et un rendu parfaitement lisse. Utilisé en rénovation comme en neuf, le plâtre fin offre une excellente adhérence, une bonne ouvrabilité et un temps de prise maîtrisé, facilitant les travaux de second œuvre. Il s’applique aussi bien à la main qu’à la machine et assure une qualité de surface idéale avant peinture ou revêtement. Parcourez les solutions proposées pour trouver un plâtre fin de construction adapté à vos besoins professionnels.