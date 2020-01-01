Le plâtre gros de construction est utilisé pour les travaux de dégrossissage, de rebouchage et de scellement dans le second œuvre. Sa granulométrie plus épaisse lui confère une excellente résistance et une prise rapide, idéale pour les applications nécessitant du volume et de la solidité. Le plâtre gros est particulièrement adapté aux travaux de remplissage ou de fixation sur murs et plafonds. Facile à doser et à mélanger, il constitue une base fiable avant application d’un plâtre de finition. Il se pose manuellement et s’adresse aux professionnels du bâtiment à la recherche d’un matériau simple, robuste et économique. Retrouvez ici une sélection de plâtres gros de construction pour vos chantiers.