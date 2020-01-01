Le plâtre pour extérieur est spécialement formulé pour résister aux agressions climatiques et à l’humidité. Utilisé en façade ou en soubassement protégé, il permet de réaliser des enduits esthétiques et durables. Grâce à des adjuvants spécifiques et à une granulométrie adaptée, le plâtre pour extérieur conserve ses propriétés mécaniques en milieu humide et offre une bonne accroche sur les supports. Il est également apprécié pour sa rapidité de mise en œuvre et sa finition soignée. Réservé à des applications bien protégées des intempéries directes, ce matériau reste une solution intéressante pour certains travaux de rénovation. Retrouvez ici une sélection de plâtres pour extérieur adaptés aux usages professionnels.