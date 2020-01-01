La plinthe en bois est une solution élégante et chaleureuse pour habiller la jonction entre mur et sol. Elle protège efficacement les parois des chocs, des salissures et des passages répétés, tout en apportant une finition soignée. Disponible en différentes essences (chêne, hêtre, pin…), elle peut être brute, vernie, peinte ou stratifiée selon le style de l’aménagement. Son usage est courant dans les logements, les bureaux ou les établissements recevant du public. Facile à découper et à fixer, elle s’adapte à tous les types de sols : parquet, stratifié ou moquette. Retrouvez ici des modèles de plinthes bois esthétiques et durables.