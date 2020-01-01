La plinthe assure la finition entre le mur et le sol tout en protégeant les parois des chocs et salissures. Elle existe en versions décoratives, techniques ou encastrables, avec ou sans passage de câbles. En bois, PVC, aluminium ou carrelage, elle se décline en divers profils et teintes pour s’adapter à tous types de revêtements de sol (carrelage, parquet, moquette, sol souple). Utilisée aussi bien en résidentiel qu’en tertiaire, elle allie esthétisme et fonctionnalité. Cette page propose des modèles faciles à poser, résistants et adaptés aux normes en vigueur pour les chantiers de rénovation ou construction neuve.