La plinthe en carreau de faïence est particulièrement adaptée aux pièces humides comme les salles de bains, cuisines ou sanitaires. Elle assure une transition parfaite entre le carrelage mural et le sol, tout en protégeant la base des murs contre l’humidité et les éclaboussures. Disponible en divers coloris et formats, elle permet une finition harmonieuse avec les revêtements muraux en faïence. Facile à entretenir et résistante à l’eau, elle s’intègre aussi bien dans les logements que dans les ERP. Cette page présente une sélection de plinthes en faïence pour des finitions nettes et durables dans les environnements exigeants.