La plinthe en grès cérame combine robustesse, facilité d’entretien et esthétique. Résistante à l’humidité, aux chocs et à l’usure, elle s’adapte parfaitement aux zones de passage intensif : entrées, couloirs, commerces ou bâtiments publics. Elle complète harmonieusement les revêtements de sol en grès cérame, créant une finition élégante et homogène. Disponible en divers coloris, formats et finitions (mat, brillant, aspect bois, pierre…), elle permet une intégration discrète ou contrastée selon l’effet recherché. Retrouvez ici des modèles adaptés aux projets exigeant des finitions à la fois techniques et décoratives.