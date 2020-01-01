La plinthe en matière plastique est une solution pratique, économique et polyvalente pour protéger les bas de murs. Fabriquée en PVC ou matériaux composites, elle résiste à l’humidité, aux chocs et aux rayures. Elle est idéale pour les pièces techniques, les locaux humides ou les espaces tertiaires. Certains modèles intègrent un passage de câbles, facilitant l’organisation des réseaux électriques ou informatiques. Facile à poser et à entretenir, elle se décline en plusieurs teintes et profils pour s’adapter aux revêtements de sol. Cette page présente une gamme de plinthes plastiques robustes et esthétiques.