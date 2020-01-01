Pointe, triangle, losange pour fixation de miroiterie

Les pointes, triangles et losanges pour fixation de miroiterie sont des accessoires indispensables pour maintenir les vitrages dans leur feuillure ou leur cadre, en toute sécurité. Utilisés principalement dans les menuiseries bois ou les encadrements traditionnels, ces éléments assurent le maintien du verre avant la pose des joints ou mastics. Simples à mettre en œuvre, ils permettent une fixation rapide, stable et économique, que ce soit pour des miroirs, des vitrages simples ou des verres décoratifs. Disponibles en différentes formes et dimensions, ils s’adaptent à de nombreux types de configurations et épaisseurs de verre. Ces produits sont très appréciés pour leur discrétion, leur efficacité et leur compatibilité avec les techniques de pose manuelle en atelier comme sur chantier. Retrouvez ici une sélection de solutions fiables pour la pose de vos vitrages.