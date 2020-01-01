Le polyacrylique est un polymère transparent, rigide et résistant aux UV, très utilisé dans le bâtiment pour les vitrages, panneaux décoratifs, éclairages et éléments techniques soumis aux intempéries. Léger et facile à travailler, il offre une excellente stabilité dimensionnelle et une bonne transmission lumineuse.

Sur cette page, explorez des produits en polyacrylique adaptés aux applications extérieures comme intérieures : plaques, films, accessoires techniques. Chaque fiche détaille les épaisseurs disponibles, la résistance aux rayures, aux chocs et aux solvants, ainsi que les recommandations d’usage.

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