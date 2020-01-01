Le polyamide, aussi connu sous le nom de nylon, est un polymère technique reconnu pour sa résistance mécanique, sa légèreté et sa stabilité thermique. Dans le bâtiment, il est utilisé pour la fabrication de pièces mécaniques, entretoises, fixations ou éléments d’assemblage soumis à des contraintes.

Sa faible friction et sa bonne tenue à l’usure en font un matériau de choix pour les environnements techniques. Sur cette page, retrouvez des formats variés adaptés à l’usinage ou au moulage, avec des fiches techniques détaillant les performances, la compatibilité matériaux, la tenue en température et les usages professionnels recommandés.