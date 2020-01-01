Le polycarbonate est un polymère rigide, léger et ultra résistant aux chocs, souvent utilisé en remplacement du verre. Il est très prisé dans le bâtiment pour les vitrages de sécurité, les protections, les serres, les toitures légères ou les cloisons translucides.

Avec une excellente transmission lumineuse et une grande résistance aux chocs, le polycarbonate allie sécurité et esthétisme. Les produits disponibles sur cette page incluent plaques pleines, alvéolaires ou accessoires de pose. Chaque fiche indique les propriétés optiques, la tenue aux UV, la résistance mécanique et la compatibilité structurelle.