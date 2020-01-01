Le polyéthylène est un matériau thermoplastique courant, utilisé dans le BTP pour sa légèreté, sa flexibilité, sa résistance à l’humidité et aux produits chimiques. On le retrouve dans les gaines, films, canalisations, réservoirs, membranes d’étanchéité ou protections de chantier.

Cette page propose des solutions adaptées aux différentes densités (LDPE, HDPE), avec des produits conçus pour les usages structurels ou fonctionnels. Chaque fiche précise les dimensions, résistances mécaniques et conditions d’installation. Sélectionnez le polyéthylène adapté à votre application professionnelle.