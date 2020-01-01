Le polypropylène est un polymère thermoplastique léger et rigide, largement utilisé dans le bâtiment pour les tuyauteries, bacs, gaines, éléments d’isolation ou d’évacuation. Il offre une bonne résistance thermique, chimique et une excellente tenue aux chocs.

Sur cette page, retrouvez des produits en polypropylène adaptés à la transformation, au moulage ou à l’usage direct sur chantier. Les fiches techniques détaillent les dimensions, compatibilités et performances selon les contraintes de pose et d’environnement.