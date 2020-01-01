Le polystyrène, sous forme expansée ou extrudée, est un isolant thermique largement utilisé dans la construction. Il est également présent en version rigide pour des applications de calage, coffrage ou fabrication de panneaux légers.

Apprécié pour sa légèreté, son faible coût et sa capacité d’isolation, il convient à une large gamme de chantiers. Cette page propose différents types de polystyrène avec leurs propriétés mécaniques, thermiques et certifications. Sélectionnez l’option la mieux adaptée à vos contraintes de pose ou de finition.