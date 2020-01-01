Le polyuréthane est un matériau à haute performance, utilisé dans le bâtiment pour ses propriétés isolantes, mécaniques et son adaptabilité. Il se présente sous forme de mousses rigides (isolation thermique), souples (étanchéité, joints), ou de résines techniques.

Sur cette page, explorez une sélection de solutions professionnelles adaptées à l’isolation des toitures, façades, planchers ou équipements techniques. Chaque fiche détaille les performances thermiques, la densité, le conditionnement et les méthodes d’application.