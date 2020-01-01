La porte à isolation acoustique est indispensable pour limiter les nuisances sonores entre les pièces d’un bâtiment. Conçue pour absorber ou bloquer les bruits, elle est utilisée dans les logements, hôtels, bureaux, studios ou établissements scolaires. Grâce à une âme pleine, des joints périphériques et parfois une double paroi, elle offre des performances certifiées en décibels selon les normes en vigueur. Elle peut aussi combiner isolation phonique et coupe-feu, pour une protection renforcée. Cette page propose une gamme de portes acoustiques adaptées aux contraintes des chantiers professionnels, avec différentes finitions et types de pose disponibles.