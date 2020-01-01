Porte à destination spécifique

Les portes à destination spécifique répondent à des usages particuliers et à des normes précises en fonction de l’environnement d’installation. Qu’elles soient coupe-feu, acoustiques, blindées, étanches, radioprotégées ou adaptées aux établissements de santé, ces portes techniques assurent sécurité, confort et durabilité. Elles sont conçues pour des contextes exigeants : hôpitaux, écoles, hôtels, sites industriels, laboratoires, etc. Les performances sont certifiées selon les réglementations en vigueur, avec des matériaux et quincailleries adaptés à chaque contrainte. Cette page regroupe des solutions professionnelles répondant à des besoins ciblés, pour garantir la conformité, la résistance et l’efficacité de vos ouvrages.