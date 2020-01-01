Porte anti-effraction, blindée
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La porte blindée ou anti-effraction offre une barrière physique ultra résistante contre les intrusions, tout en garantissant isolation thermique et acoustique. Renforcée par une structure métallique, des serrures certifiées et des paumelles de sécurité, elle convient aux logements, bureaux ou locaux sensibles. Conforme aux normes de sécurité (EN 1627, A2P), elle existe en versions coupe-feu, isolées ou avec contrôle d’accès intégré. Parcourez notre sélection pour protéger efficacement les entrées.