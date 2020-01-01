La porte anti-rayons X est indispensable dans les environnements médicaux, industriels ou de recherche nécessitant une protection contre les rayonnements ionisants. Équipée de parements en plomb de différents grammages selon le niveau d’atténuation requis, elle garantit la sécurité des utilisateurs tout en respectant les normes de radioprotection. Ces portes peuvent être battantes, coulissantes ou automatiques, et s’intègrent dans les blocs opératoires, cabinets de radiologie, laboratoires ou sites nucléaires. Cette page propose des solutions techniques conformes aux exigences réglementaires pour sécuriser efficacement vos installations sensibles.