Porte battante en acier, alu, plastique, bois

La porte battante en acier, aluminium, plastique ou bois est un incontournable des aménagements intérieurs et extérieurs. Polyvalente, elle s’adapte aux contraintes fonctionnelles, esthétiques et techniques de chaque projet : circulation, cloisonnement, sécurité ou hygiène. Le bois offre un rendu naturel et chaleureux, le métal assure robustesse et durabilité, le PVC et les matériaux plastiques garantissent légèreté et facilité d’entretien. Ces portes peuvent être pleines, vitrées ou semi-vitrées, et se déclinent en versions standard, coupe-feu, acoustique ou isotherme. Cette page présente une large gamme de solutions adaptées aux exigences du BTP, en neuf comme en rénovation.