La porte pour distribution intérieure facilite la circulation entre les pièces tout en garantissant confort et performance. Qu’il s’agisse de portes pleines, vitrées ou à âme alvéolaire, ces solutions sont conçues pour s’intégrer dans tous types de bâtiments : logements, bureaux, établissements scolaires ou médicaux. Elles assurent des fonctions multiples : cloisonnement, réduction acoustique, résistance aux chocs, et parfois même traitement antibactérien ou classement feu. Faciles à installer, elles sont compatibles avec de nombreux systèmes de quincaillerie et huisseries. Retrouvez ici une sélection de portes conçues pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment et s’adapter à la configuration de chaque projet.