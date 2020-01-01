La porte capitonnée est conçue pour répondre à des exigences acoustiques renforcées et à un haut niveau de confort. Utilisée dans les studios, salles de réunion, hôtels ou établissements de santé, elle absorbe efficacement les sons grâce à son rembourrage intégré. Elle apporte également une touche esthétique particulière, avec des finitions textiles, simili cuir ou vinyles qui s’adaptent à l’ambiance du lieu. En plus de son isolation phonique, elle peut intégrer des caractéristiques coupe-feu ou isothermes selon les besoins. Cette page vous propose des modèles variés de portes capitonnées, répondant aux attentes des professionnels du bâtiment pour des projets techniques et décoratifs.