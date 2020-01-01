Porte coulissante en acier, alu, plastique, bois, verre

La porte coulissante en acier, aluminium, bois, plastique ou verre est idéale pour optimiser l’espace tout en valorisant le design intérieur. Grâce à son système d’ouverture latérale, elle libère les zones de passage et convient parfaitement aux logements, bureaux, hôtels ou établissements recevant du public. Les matériaux proposés permettent de répondre à des contraintes spécifiques : verre pour la luminosité, métal pour la sécurité, bois pour l’esthétique, PVC pour la facilité d’entretien. Les modèles peuvent être en applique, à galandage ou suspendus. Découvrez ici des solutions techniques et esthétiques pour intégrer des portes coulissantes performantes à vos projets de construction ou de rénovation.