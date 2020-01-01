Porte de cave, porte de cellier

Les portes de cave et portes de cellier assurent la sécurité et l’isolation des espaces de stockage dans les logements collectifs ou individuels. Conçues pour résister à l’humidité, aux tentatives d’effraction et aux variations de température, elles sont généralement métalliques, pleines ou ajourées, et parfois équipées de serrures renforcées. Leur conception peut également intégrer des grilles d’aération ou des parements spécifiques selon l’usage. Ces portes sont idéales pour sécuriser les caves, remises, débarras ou locaux techniques. Retrouvez ici une sélection de produits adaptés aux besoins des professionnels du bâtiment, pour une pose fiable et conforme aux réglementations.