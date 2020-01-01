La porte de chambre froide assure l’isolation thermique indispensable au bon fonctionnement des espaces de stockage frigorifiques. Elle se décline en version battante, coulissante ou pivotante, selon les volumes et la fréquence d’ouverture. Conçue pour résister à l’humidité, au froid et aux chocs, elle garantit l’étanchéité et limite les pertes énergétiques. Ces portes peuvent intégrer un système de fermeture automatique, une résistance chauffante ou un hublot isolant. Utilisées dans l’agroalimentaire, la restauration, la santé ou l’industrie, elles répondent à des normes strictes. Découvrez des solutions fiables pour maintenir vos chambres froides à température contrôlée.